Εύβοια: παιδί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του

Το αυτοκίνητο πέρασε πάνω από το πόδι του 4χρονου. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια την Τρίτη, με ένα 4χρονο παιδί να συνθλίβει το πόδι του κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου του πατέρα του σε περιοχή της Χαλκίδας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του evima.gr, το αγοράκι διέφυγε της προσοχής των γονιών του, μπήκε στο όχημα του πατέρα και σκαλίζοντας το, έλυσε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο να τσουλήσει και να πατήσει το πόδι του.

Συγκεκριμένα, η ρόδα του οχήματος, φαίνεται πως παρέσυρε το παιδί, ρίχνοντας το κάτω, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να περάσει κυριολεκτικά πάνω από ολόκληρο το πόδι του.

Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο σε Νοσοκομείο της Αθήνας.

