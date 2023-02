Ρεθύμνου

Κρήτη: Στο εδώλιο ο ΩΡΛ που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ασθενών

Το συνειδητό, το υπερσυνείδητο και το υποσυνείδητο αλλά και έρευνες από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης «ανακάτεψε» στην απολογία του ο 62χρονος γιατρός από την ανατολική Κρήτη που το 2018 κατηγορήθηκε, αρχικά από μία ασθενή του, και εν συνεχεία από τρεις ακόμη για σεξουαλική παρενόχληση με πρόσχημα ενδελεχή εξέταση. Ο άνδρας κάθεται σήμερα στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, έχοντας σταματήσει να ασκεί το ιατρικό λειτούργημα.

Η πρώτη καταγγελία σε βάρος του γιατρού ΩΡΛ έγινε το Σεπτέμβριο του 2018 από μία κοπέλα περίπου 22 ετών από πόλη της ανατολικής Κρήτης, η οποία αφού είχε επισκεφθεί το γιατρό με τη μητέρα και την αδερφή της δύο φορές ήδη, την τρίτη φορά που χρειάστηκε το γιατρό πήγε μόνη της.

Όπως κατήγγειλε η κοπέλα, η οποία έφτασε στο γιατρό με αφόρητο πονόλαιμο, ο γιατρός ξεκίνησε την εξέταση από το λαιμό και τις μασχάλες, συνεχίζοντας στο στήθος, ενώ της ζήτησε να κατεβάσει το παντελόνι της, λέγοντας πως οι γυναίκες πρέπει να ελέγχονται στους λεμφαδένες κοντά στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Κατά την διάρκεια αυτής της «διαδικασίας» η κοπέλα κλήθηκε να γυρίσει μπρούμυτα κάτι που έκανε, εμπιστευόμενη το γιατρό, όταν όμως ο τελευταίος άρπαξε τις πατούσες της και τις έβαλε στο παντελόνι του, η κοπέλα αντιλήφθηκε τη στύση του άνδρα, και σηκώθηκε έξαλλη! Ο άνδρας είχε μάλιστα το θράσος, βλέποντάς την αναστατωμένη, να προθυμοποιηθεί να ... της πάρει την πίεση, ζητώντας της μάλιστα να περιμένει λίγο «για να αλλάξει παντελόνι, γιατί είχε γίνει χάλια»! Η κοπέλα έφυγε τρέχοντας και έσπευσε στην Αστυνομία και τον Ιατρικό Σύλλογο, προχωρώντας σε καταγγελία.

Στην αρχική καταγγελία προστέθηκαν στη συνέχεια άλλες τρεις, από κοπέλες νεαρής ηλικίας που περιέγραψαν αντίστοιχη συμπεριφορά από το ΩΡΛ. Η μία κοπέλα, μάλιστα, έπεσε θύμα του γιατρού ενώ ήταν φοιτήτρια και επισκέφθηκε το γιατρό αρχικά με τη σπιτονοικοκυρά της καθώς αντιμετώπιζε από τα 12 της χρόνια, πρόβλημα με τους λεμφαδένες της. Το 2015-2016 διαπίστωσε ξανά ερεθισμό στους λεμφαδένες και τότε επισκέφθηκε τον εν λόγω γιατρό, στον οποίο χρειάστηκε να πάει 3-4 φορές για επανεξέταση, κάποια φορά και αργά τη νύχτα, με τον 62χρονο σήμερα γιατρό, να την εξετάζει επί 2 ώρες σε όλο το σώμα λέγοντας ότι «έτσι γίνεται». Ως τότε δεν της είχαν γεννηθεί υποψίες, όμως ένα βράδυ της είχε προτείνει να κοιμηθεί στο σπίτι του, κάτι που η κοπέλα απέρριψε απαντώντας ότι δεν υπήρχε λόγος, αφού άλλωστε το σπίτι της ήταν κοντά.

Στην επίμαχη εξέταση κατά την οποία ο γιατρός ... εκδηλώθηκε, η κοπέλα αντιλήφθηκε τη στύση αλλά και χάδια στα μαλλιά και τα οπίσθια, με την κοπέλα να καταθέτει στο Δικαστήριο πως αισθάνθηκε δυσφορία την οποία και έδειξε. Σε καμία περίπτωση, μάλιστα, η ίδια δεν αποδέχτηκε το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να παρερμήνευσε τη στάση της, λέγοντας πως εκείνη από την πλευρά της ήταν ξεκάθαρη.

Ο γιατρός ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι «δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα» και άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε κάποια μορφή συναίνεσης και ότι οι κοπέλες δεν αντέδρασαν στις πράξεις του. Στην απολογία του είπε ότι θεωρούσε πως είχε τη συναίνεση, λέγοντας πως δεν τον παρότρυναν μεν, δεν αντέδρασαν δε. Μάλιστα ο 62χρονος άρχισε να μιλάει για το συνειδητό, το υπερσυνείδητο και το υποσυνείδητο, αλλά και για το ποσοστό της ψυχολογίας της ανηθικότητας επικαλούμενος έρευνες και πειράματα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και μάλιστα είπε ότι με άλλη ασθενή του είχε αναπτύξει ερωτική σχέση.

