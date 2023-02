Αχαΐα

Πάτρα: Γύρισε από το νοσοκομείο και οι οικονομίες του είχαν κάνει “φτερά”

Ένας άνδρας επέστρεψε από το νοσοκομείο για να βρει το σπίτι του παραβιασμένο.

Ότι είχε πέσει θύμα διάρρηξης διαπίστωσε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος ήταν στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας, που επέστρεψε με ασθενοφόρο, διαπίστωσε ότι, το σπίτι του ήταν ανοιχτό.

Διασώστης ειδοποίησε για λογαριασμό του ηλικιωμένου την ΕΛ.ΑΣ. και όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ηλικιωμένος τους έκανε γνωστό ότι από την οικία του έλειπαν περίπου 55.000 ευρώ!

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Ηρακλέους στην περιοχή της Εγλυκάδας στην Πάτρα, με την έρευνα των Αρχών να βρίσκεται σε εξέλιξη.

