Κρήτη: Στη φυλακή γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ασθενών

Η ποινή που του επιβλήθηκε μετά την αρχική καταγγελία μιας 22χρονης κοπέλας και αυτών που ακολούθησαν.

Το δρόμο για τη φυλακή θα πάρει ο 62χρονος σήμερα γιατρός ο οποίος καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ασθενών του.

Συγκεκριμένα τον έκρινε ένοχο για δύο από τις τέσσερις συνολικά περιπτώσεις και τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 6,5 ετών.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από την καταγγελία μιας 22χρονης κοπέλας, η οποία επισκέφθηκε το ιδιωτικό ιατρείο του διακεκριμένου γιατρού στον Άγιο Νικόλαο, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός, άρχισε να τη θωπεύει στο πλαίσιο της ιατρικής ψηλάφησης, σε σημεία του σώματος που δεν συνάδουν με την ειδικότητά του και στη συνέχεια – όπως αντιλήφθηκε κατάπληκτη και τρομοκρατημένη – άρχισε να αυτοϊκανοποιείται.

Η νεαρή γυναίκα εγκατέλειψε άμεσα το ιατρείο και μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής καταγγέλλοντας την ασέλγεια σε βάρος της. Οι αστυνομικοί λίγο αργότερα συνέλαβαν τον 57χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λασιθίου που του άσκησε δίωξη για κατάχρηση σε ασέλγεια.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης άλλες 3 νεαρές γυναίκες μετέβησαν στις Αρχές και τον κατήγγειλαν για ασελγείς-ανάρμοστες πράξεις.

