Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βουτιά θανάτου από μπαλκόνι 6ου ορόφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια γυναίκα βρέθηκε στο κενό και προσγειώθηκε στο πεζοδρόμιο, στο κέντρο της πόλης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση μια γυναίκας από μπαλκόνι 6ου ορόφου, σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η 64χρονη γυναίκα βρέθηκε στο κενό και έπεσε στο πεζοδρόμιο στην οδό Ιωάννου Δέλλιου στο κέντρο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, παρότι έφτασε άμεσα στο σημείο, βρήκε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν, όμως ήταν αργά, καθώς η γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός υπερήλικας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Φλόριντα - Αλιγάτορας: Η στιγμή της επίθεσης σε 85χρονη (βίντεο)

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…