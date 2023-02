Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο (εικόνες)

Ο οδηγός του φορτηγού, παραβίασε το κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Φεβρουαρίου 2023 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Τσιμισκή, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με προπορευόμενο επιβατικό όχημα.

Όπως αναφέρει το ThessToday.gr ο οδηγός του φορτηγού κινούνταν επί της Παύλου Μελά και φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον οδηγό του επιβατικού ΙΧ που προπορευόταν στην Τσιμισκή.

Μεγάλες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από το τροχαίο στο όχημα, ωστόσο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, ώστε να ρυθμίσει την κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων.

