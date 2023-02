Χανιά

Χανιά: επιτήδειοι πουλούσαν “μαϊμού” ηλεκτρικά εργαλεία (εικόνες)

Πως τους εντόπισε η Αστυνομία. Τι ήταν αυτό που έκανε να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Πολίτης αγόρασε ηλεκτρικά εργαλεία χειρός μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος για την επιχείρηση του και όταν τα παρέλαβε διαπίστωσε ότι επρόκειτο για «μαϊμού». Αμέσως, κατήγγειλε την απάτη στην αστυνομία με τους άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου στα Χανιά της Κρήτης να καταφέρνουν να εντοπίζουν τους επιτήδειους.

Συγκεκριμένα από την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ανθρώπων (άντρας και γυναίκας) οι οποίοι όπως προέκυψε είχαν συστήσει την ηλεκτρονική ιστοσελίδα μέσω της οποίας διέθεταν προς πώληση απομιμητικά προϊόντα επώνυμων εταιριών.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας, στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν παραγγελίας από το Αστυνομικό Τμήμα Κίσσαμου στο Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, επαγγελματικούς και αποθηκευτικούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι δράστες σε περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος απομιμητικών προϊόντων ηλεκτρικών εργαλείων επώνυμων εταιρειών, τα οποία προορίζονταν προς πώληση ως γνήσια μέσω διαδικτύου και διάφορα παραστατικά έγγραφα σχετιζόμενων με την παράνομη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και συνελήφθη η υπαίτια.



Το χρηματικό ποσό που είχε καταβάλει ο παθόντας δεσμεύτηκε ως εγκληματικό προϊόν, προτού εισπραχθεί από τους δράστες και θα αποδοθεί νομότυπα σε αυτόν.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας.

