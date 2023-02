Κοζάνη

Κοζάνη: Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Τι ναρκωτικά είχαν στην κατοχή τους οι υπαίτιοι. Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης τους.

Συνελήφθησαν χθες Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 το απόγευμα στην Κοζάνη, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, δύο άντρες ηλικίας 21 και 50 ετών, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη στην Κοζάνη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, 21χρονος, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 4,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1 μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης και 1 ζυγαριά ακριβείας.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη στην Κοζάνη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, 50χρονος. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και 25 δισκία που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

Προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους, θα υποβληθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

