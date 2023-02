Δωδεκανήσα

Τήλος: Προσάραξη πλοίου με κοντέινερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με 17 άτομα πλήρωμα, όλοι Τούρκοι, προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Τήλου.

Φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με 17 άτομα πλήρωμα, όλοι Τούρκοι, προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Τήλου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμούς, ούτε εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες , έχει ήδη επικοινωνήσει με ρυμουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας, το οποίο σπεύδει στην περιοχή.

Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλές και αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα βύθισης του.

πηγή εικόνας: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα 19χρονου: Ο πατήρ Αντώνιος κρύβεται, γιατί είναι ένοχος (βίντεο)