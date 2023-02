Δωδεκανήσα

Ρόδος: Οι αντιφάσεις του κατηγορούμενου πατροκτόνου

Η κατάθεση του 40χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του και οι αντιφάσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν από τις Αρχές.

Αποσβολωμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τα όσα απίθανα αποκαλύφθηκαν γύρω από τις έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για την δολοφονία του βιοπαλαιστή Γιώργου Καριώτη τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου με κατηγορούμενο πλέον τον 40χρονο γιο του Ευάγγελο Κουλιανό του Σπύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής» χθες εκδόθηκε κλήση από το Πρωτοδικείο Ρόδου και ενημερώθηκε ο κατηγορούμενος και η συνήγορος του κ. Δέσποινα Γρύλλη ότι δύναται να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου την 2α Μαρτίου 2023 για να εκθέσει τις απόψεις του ενόψει της επικύρωσης της διατάξεως της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου με την οποία του απαγορεύθηκε η έξοδος από την χώρα.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο 40χρονος εμφανίστηκε υπερασπιζόμενος την αθωότητα του με δηλώσεις του σε ΜΜΕ ως «θύμα σκευωρίας τριών αστυνομικών», ως «θύμα πλεκτάνης» αν και το συγκεκριμένο αφήγημα του έχει κενό ως προς τους λόγους και τα κίνητρα των αστυνομικών που επιμελήθηκαν την έρευνα να πράξουν κάτι τέτοιο εις βάρος του.

Ο ισχυρισμός ότι ήθελαν να βρουν κάποιον ένοχο για να του «φορτώσουν» τον φόνο και να «κλείσει η έρευνα» δεν συνάδει, ούτε έχει λογική αλληλουχία με τα όσα του αποδίδονται μέσα από τις πολύμηνες και επίπονες έρευνες των αστυνομικών, που θεωρούν την υπόθεση «δεμένη».

Εντύπωση έχει προκαλέσει μάλιστα ότι οι δημόσιες δηλώσεις του και κυρίως τα όσα είπε μέσα από διαδοχικές εκπομπές της Αγγελικής Νικολούλη («Φως στο Τούνελ») όπου ζητούσε την συνδρομή της για την επίσπευση των ερευνών, τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη, αποτέλεσαν αντικείμενο πρόσθετης έρευνας των αστυνομικών που κάνοντας αντιπαραβολή με τα όσα είχε καταθέσει στους ίδιους διαπίστωσαν αντιφάσεις τις οποίες δεν θεωρούν τυχαίες.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική» στοιχεία αντλήθηκαν από τους αστυνομικούς και από τα όσα είχε πεί στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο 40χρονος είχε καταθέσει την 14η Ιουνίου 2022 ότι δεν γνώριζε αν το σχοινί που ήταν στον λαιμό του πατέρα του ανήκε στον ίδιον αν και στην εκπομπή είπε ότι το είχε δει πολλές φορές και είναι του 75χρονου. Είχε δηλώσει στην εκπομπή ότι ο πατέρας του έφερε πολλά χτυπήματα ενώ είχε καταθέσει ότι δεν έφερε χτυπήματα όταν τον βρήκε!

Είχε πει ότι ο πατέρας του ασφάλιζε την πόρτα της οικίας του ενώ στην κατάθεσή του είχε πει ότι την άφηνε πάντα ανοικτή.

Εκτιμήθηκε αρμοδίως και το γεγονός που είχε αναφέρει ότι όταν συναντήθηκε με τον πατέρα του είχαν συζητήσει για την βέσπα του που είχε πρόβλημα μηχανικό και ήταν σε ακινησία ενώ σε κατάθεσή του την 15η Ιουνίου 2022 είχε πει ότι την 13η Ιουνίου 2022 τον είχε δει να οδηγεί την βέσπα!

Πως όμως αντιμετώπισε ο ίδιος την 15η Φεβρουαρίου 2023 το γεγονός ότι κλήθηκε να απολογηθεί εξεταζόμενος ανωμοτί για την ανθρωποκτονία του πατέρα του;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες εξεταζόμενος ο 40χρονος ανωμοτί ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου αφού του ανακοινώθηκε ότι είναι υπόλογος για την ανθρωποκτονία του 75χρονου πατέρα του δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος του για παρουσία δικηγόρου και απολογήθηκε.

Εξήγησε σύμφωνα με τις πληροφορίες, εισαγωγικά, ότι δεν έχει το ίδιο επώνυμο με τον πατέρα του λόγω λάθους που είχε γίνει στο ληξιαρχείο και ότι έχει κινήσει διαδικασία νομικά για να διορθωθεί το σφάλμα.

Ισχυρίστηκε ότι επισκεπτόταν τον πατέρα του κάθε μέρα, μεσημεριανές ώρες και πως το ίδιο είχε κάνει και το μεσημέρι της 14ης Ιουνίου 2022 όταν τον βρήκε νεκρό.

Την ημέρα εκείνη, όπως ισχυρίστηκε, μια περίοικος του ζήτησε βοήθεια για να κόψει ένα δέντρο στην αυλή της και μπήκε στην οικία του πατέρα του για να πάρει ένα πριόνι.

Βρήκε τις πόρτες ανοικτές και όταν μπήκε στο δωμάτιο βρήκε μια κουβέρτα κάτω από την οποία ήταν ο πατέρας του.

Μάλιστα είδε τον καταψύκτη της οικίας να έχει μετακινηθεί και άφησε εκεί την τσάντα του ενώ εκεί ήταν το άψυχο σώμα του πατέρα του κάτω από μια καφέ κουβέρα.

Έπιασε την κουβέρτα και την πέταξε, όπως είπε, και άρχισε να φωνάζει.

Ένας γείτονας μπήκε στο σπίτι και ακολούθως ακόμη δύο άτομα.

Είπε ακόμη ότι κάπνισε τσιγάρα στην αυλή και πως οι πόρτες της οικίας ήταν ανοικτές πάντα και κλειστές μόνο το βράδυ.

Είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι δεν είχαν διαφορές με τον πατέρα του και πως συνήθιζε μόνο να παίζει ζάρια και χαρτιά και ορισμένες φορές καβγάδιζε με άλλους παίκτες.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι στον τάφο του είχε τοποθετήσει με την αδελφή του δύο πύλινα βιβλία που κάποιος κατέστρεψε.

Σε ότι αφορά στην τρίωρη παραμονή του στην οικία του πατέρα του την 13η Ιουνίου 2022 είπε ότι μιλούσε μαζί του για τα κουνέλια, για την βέσπα που είχε χαλάσει, για τα παραγάδια και το ψάρεμα και ότι ξέχασε να αναφέρει σε προηγούμενες καταθέσεις του ότι ήταν μαζί του τόση ώρα και όχι για μισάωρο.

Ερωτήθηκε μάλιστα γιατί προσποιήθηκε την 14η Ιουνίου 2022 σε δύο συναδέλφους του ότι μιλούσε στο κινητό με τον πατέρα του και το αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν μιλούσε μαζί του αλλά με μια γυναίκα ονόματι «Πανδώρα» και ότι εκείνοι μάλλον πίστεψαν ότι μιλούσε με τον «Πατέρα» του.

Αρνήθηκε ότι τους ζήτησε να αλλάξουν τις καταθέσεις που είχαν δώσει και ότι τους είπε να διορθώσουν το λάθος τους.

Κλήθηκε ακόμη να εξηγήσει γιατί βρέθηκε αποτύπωμά του στο ένα πόδι του κρεβατιού και είπε ότι κάποιες φορές που είχε πάει εκεί για να καθαρίσει ίσως να το είχε πιάσει.

Την 13η Ιουνίου 2022 όταν είχε βρεθεί με τον πατέρα του, όπως είπε, εκείνος φορούσε την πιτζάμα του και την επόμενη ημέρα που τον βρήκε νεκρό ένα κοντό πουκάμισο και μία άσπρη φόρμα. Ερωτήθηκε πως δικαιολογεί το γεγονός ότι ο πατέρας του φορούσε τα ίδια ρούχα και την 12η Ιουνίου 2022 και δεν έδωσε απαντήσεις ενώ είπε ότι ίσως να ήταν χαλασμένα τα καταγραφικά παρακολούθησης των εισόδων και εξόδων της Μεσαιωνικής Πόλης την 13η Ιουνίου 2022 και δεν τον κατέγραψαν όταν έμπαινε από την Κόκκινη Πύλη (τον έχουν καταγράψει μόνο την 12η Ιουνίου 2022).

Είχε πει εξάλλου ότι συνάντησε τον πατέρα του την 13η Ιουνίου 2022 να οδηγεί το μηχανάκι του και σε ένα κατάστημα στο οποίο όμως όπως προέκυψε δεν είχε πάει και το δίκυκλο επιπλέον ήταν χαλασμένο.

