Μαγνησία

Σκόπελος: Ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς συνέβη με το 13χρονο κορίτσι και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο του Βόλου.



Εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Σκόπελο μια 13χρονη καθώς αντιμετώπιζε έντονο κοιλιακό άλογος.

Η διακομιδή έγινε με το ιδιωτικό σκάφος «Δημήτρης- Κατερίνα», το οποίο έφτασε στο λιμάνι του Βόλου στη 1.30 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα magnesianews.gr, την 13χρονη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Αχιλλοπούλειο.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: “Θαμμένη” στα χιόνια η Καλιφόρνια (εικόνες)

Πατρινό Καρναβάλι 2023: Φαντασμαγορική η νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων (εικόνες)

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Γιώργος Αδαμόπουλος