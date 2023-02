Αχαΐα

Πάτρα - Πτώση νεαρού από μπαλκόνι ξενοδοχείου: Γιατί συνελήφθησαν δύο φίλες του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στοιχεία έρχονται στο "φως" για το τι προηγήθηκε της πτώσης του 18χρονου από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάτρα..

Νέα στοιχεία έρχονται στο "φως" για τον τρόπο που ο 18χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την πτώση του από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 18χρονος με καταγωγή από την Αθήνα είχε προσκληθεί σε δωμάτιο του ξενοδοχείου από δύο συνομήλικες φίλες του. Εκεί φέρεται να έκανε χρήση κάνναβης και να περιήλθε σε έξαλλη κατάσταση με αποτέλεσμα να πάθει πανικό και να πέσει από ύψος 10 μέτρων.

Ο νεαρός έχει πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου, ενώ οι δύο κοπέλες συνελήφθησαν.

Σε σωματική έρευνα που τους έγινε από αστυνομικούς τους Τμήματος Ασφαλείας Πατρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας μεταλλικός τρίφτης καπνού και 0,8 γραμμάρια κάνναβης.

Μετά από εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Πατρών οι δύο συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Γιώργος Αδαμόπουλος

Καθαρά Δευτέρα: Ο καιρός του τριημέρου

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο