Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών

Συνελήφθη και ο εγκέφαλος της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που μετέφεραν τους μετανάστες κάτω από ιδιαίτερα απάνθρωπες συνθήκες.

Την αποδόμηση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που παράνομα προωθούσε μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας, κατάφεραν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Σε αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 25 και 29 ετών, με τον πρώτο να φέρεται ότι είναι ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης και τον δεύτερο να είναι ο άμεσος βοηθός του, ενώ κατασχέθηκαν και τρία οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες μεταφορές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης προωθούσαν μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας παρέχοντάς τους προσωρινά καταλύματα, είτε στα ελληνοτουρκικά σύνορα είτε στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Για τη μεταφορά των μεταναστών χρησιμοποιούσαν οχήματα που είχαν κλαπεί ή είχαν ταξινομηθεί από το εξωτερικό, στα οποία άλλαζαν πινακίδες, ενώ οι οδηγοί τους φέρεται να χρησιμοποιούσαν σωματική βία κατά των μεταναστών και να τους μετέφεραν υπό ιδιαίτερα απάνθρωπες συνθήκες στους χώρους των αποσκευών των οχημάτων.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις διακίνησης μεταναστών, από την Τουρκία προς την Ελλάδα, κατά τις οποίες συνολικά συνελήφθησαν 10 οδηγοί - διακινητές, ενώ διαπιστώθηκε η μεταφορά 73 παράτυπων μεταναστών. Επίσης, κατασχέθηκαν δέκα οχήματα, τα τέσσερα εκ των οποίων είχαν κλαπεί και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Σημειώνεται ότι για κάθε μεταφορά αλλοδαπού η οργάνωση αποκόμιζε από 3.000 έως 4.000 ευρώ, με το συνολικό κέρδος τους να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιων των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

