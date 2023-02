Εύβοια

Βενζινάδικο: Ένοπλη ληστεία με τραυματισμό

"Μπούκαρε" με όπλο σε πρατήριο υγρών καυσίμων με όπλο για να κλέψει.Τραυματίστηκε

Μια ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε σε βενζινάδικο της περιοχής του Βατώντα.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 22:30 στο βενζινάδικο της Νέας Αρτάκης Ευβοίας, όταν ο δράστης εισέβαλε μέσα σε αυτό και απείλησε τον υπάλληλο με όπλο ώστε να αρπάξει τα χρήματα του ταμείου.

Ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και ζήτησε από τον υπάλληλο να του δώσει τα λεφτά. Αυτός αρνήθηκε και δέχθηκε την επίθεση του δράστη, ο οποίος τον χτύπησε με το όπλο.

Ο δεύτερος υπάλληλος αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και μπήκε μέσα στο βενζινάδικο. Έδωσε χρηματικό ποσό στον ληστή αλλά δέχθηκε και αυτός επίθεση.

Ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση αναφέρει το eviathema.gr ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας στο σημείο βρέθηκαν άμεσα και αναζητούν τον δράστη.

