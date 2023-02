Αχαΐα

Φωτιές στην Αχαΐα: Δεκάδες πυροσβέστες ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες

Δύο μέτωπα σε διαφορετικές περιοχές ξέσπασαν την Κυριακή. Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε δύο διαφορετικά πύρινα μέτωπα στην Αχαΐα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές, που εκδηλώθηκαν από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Οι φωτιές ξέσπασαν στις περιοχές Κυπαρίσσι του δήμου Ερυμάνθου και Βελά του δήμου Αιγιαλείας, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο Κυπαρίσσι επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 18 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, το οποίο συνδράμουν το μεσημέρι και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Επίσης, στην περιοχή Βελά της Αιγιάλειας επιχειρούν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

To τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί 82 αγροτοδασικές πυρκαγιές στnν Ελλάδα, αριθμός πολύ μεγάλος για την εποχή.



Η εξήγηση που δίνουν οι αξιωματικοί από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής είναι ότι αρκετοί πολίτες βρήκαν την ευκαιρία λόγω τριημέρου να πάνε στα χωριά τους και να κάνουν αγροτικές εργασίες.



Από χθες απευθύνει σύσταση η Πυροσβεστική για σήμερα να αποφεύγονται οι υπαίθριες δραστηριότητες και οι εθιμοτυπικές εκδηλώσεις που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά καθώς επικρατούν ισχυροί νοτιάδες

