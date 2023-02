Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Οργιάζει” η παραβατικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες επ' αυτοφώρω συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης.

Σε αυτόφωρες συλλήψεις 20 ατόμων, σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας και Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν:

Δέκα άτομα για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, ηρωίνης και ναρκωτικών δισκίων.

Τέσσερα άτομα για περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας κλοπής.

Τρία άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για διάφορα αδικήματα.

Δύο άτομα για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ένα άτομο για ληστεία και παράνομη κατακράτηση. Πρόκειται για 26χρονο ημεδαπό, ο οποίος από κοινού με δύο ακόμη άτομα, μετέβησαν σε οικία 22χρονου ημεδαπού βραδινές ώρες της 24-02-2023 και αφού τον κλείδωσαν στην τουαλέτα του διαμερίσματος, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά του έγγραφα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο

Ολυμπιακός: Ανακοίνωση για τη διαιτησία μετά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Καιρός: ζέστη, βροχές και καταιγίδες την Κυριακή