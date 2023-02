Θεσσαλονίκη: Τον κλείδωσαν στην τουαλέτα και τον λήστεψαν

Θεσπρωτία

Νύχτα τρόμου για έναν 22χρονο. Συνελήφθη ο ένας από τους «φίλους» του που είχαν πάει μαζί στο διαμέρισμα του.

Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ένας 22χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο 22χρονος μετέβη μαζί με άλλα τρία άτομα στο διαμέρισμά του.

Εκεί, ένας 26χρονος μαζί με άλλα δύο άτομα τον κλείδωσαν στην τουαλέτα του διαμερίσματος, του άρπαξαν 150 ευρώ, το κινητό του και προσωπικά έγγραφα.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 26χρονο, στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ληστεία και παράνομη κατακράτηση.

