Εύβοια

Ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο - Εύβοια: Διασωληνωμένος ο 35χρονος υπάλληλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο υπάλληλος στο βενζινάδικο στην Εύβοια.



Μάχη για τη ζωή του δίνει υπάλληλος σε βενζινάδικο στην Εύβοια. Ένας ληστής ξυλοκόπησε τον 35χρονο, ο οποίος βρίσκεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπάλληλος στο βενζινάδικο στην Εύβοια ήρθε αργά το βράδυ του Σαββάτου (25.02.2023) πρόσωπο με πρόσωπο με τον ληστή που του «κόλλησε» μία καραμπίνα στο κεφάλι. Ο κακοποιός ζητούσε τους κωδικούς του χρηματοκιβωτίου του πρατηρίου, εκείνος, όμως, φέρεται να αρνήθηκε να τους αποκαλύψει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του η κατάσταση της υγείας του 35χρονου υπάλληλου είναι εξαιρετικά σοβαρή, καθώς ο άτυχος νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο δράστης φορούσε κουκούλα και εισέβαλε στο βενζινάδικο από τα χωράφια. Απείλησε τον έναν από τους δύο υπαλλήλους του πρατηρίου με καραμπίνα. Στην προσπάθειά του ο δεύτερος υπάλληλος να αποτρέψει τον δράστη, εκείνος τον τραυμάτισε στο κεφάλι.

Ο 35χρονος εργαζόμενος είναι πιθανό να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας διότι μάλλον θα χρειαστεί νευροχειρουργός.

πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Το Market Pass, οι επενδύσεις και οι Guns N' Roses

Ύπνος: Ποιοι βλέπουν περισσότερα όνειρα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο... προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)