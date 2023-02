Αχαΐα

Πάτρα: Ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο

Ο δράστης έγινε αντιληπτός και πέταξε τα κλοπιμαία προκειμένου να διαφύγει.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη, δράστη ριφιφί, σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο δράστης εισήλθε στο κοσμηματοπωλείο, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, πιθανότητα από παρακείμενο κτίριο, όμως έγινε αντιληπτός από σεκιούριτι που συνεργάζεται με το κατάστημα, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να ολοκληρώσει την πράξη του και να τραπεί σε φυγή.

Φεύγοντας από το σημείο πέταξε μία βαλίτσα που μέσα περιείχε τα κλοπιμαία (κοσμήματα) η οποία παραδόθηκε προς εξέταση σε αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών.

