Ηράκλειο

Ηράκλειο: Προβλήματα στο αεροδρόμιο από τους ισχυρούς ανέμους

Σε επιφυλακή βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης

Οι ισχυροί νοτιάδες που κυριαρχούν από τα ξημερώματα στην Κρήτη έχουν προκαλέσει μικροπροβλήματα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» υπήρξαν προβλήματα από τους ανέμους καθώς δύο αεροπλάνα δεν κατάφεραν να προσγειωθούν.

Πρόκειται για δύο πτήσεις από Θεσσαλονίκη και Αθήνα που επιχείρησαν το πρωί να προσγειωθούν στον αεροδιάδρομο ωστόσο οι άνεμοι δεν τους το επέτρεψαν με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στις αφετηρίες τους.

Από το πρωί μέχρι και αυτήν την ώρα οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.

Έπεσαν δέντρα

Σε επιφυλακή βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Μάλιστα, σήμερα οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να επέμβουν σε δύο περιπτώσεις καθώς έπεσαν δύο δέντρα στο Γιόφυρο.

Άνδρες της πυροσβεστικής έσπευσαν και έκοψαν τα δέντρα απομακρύνοντάς τα.

