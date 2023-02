Λέσβος

Τροχαίο: Νεκρός 27χρονος συνοδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα έναν νεαρό άνδρα. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, αυτή την φορά στην Αγία Αικατερίνη Κέρκυρας, με έναν 27χρονο που ενεπλάκη σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε αργά τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου της 25ης Φεβρουαρίου, όταν στην Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας (περιοχή Αγίας Αικατερίνης), αυτοκίνητο Ι.Χ. που οδηγούσε 45χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλική στάση λεωφορείου.

Το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 27χρονου συνοδηγού που επέβαινε στο αυτοκίνητο. Ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε αρχικά σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη μέρα.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

Πηγή: corfutvnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ανήμπορη ηλικιωμένη ζούσε επί 3 ημέρες με τον νεκρό γιο της

Σεισμός - Τουρκία: Τα “κουκλάκια της οργής” στα γήπεδα και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Εύβοια: Δωρεάν σουβλάκια με συλλήψεις και εντάσεις