Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο - Μεσολόγγι: Φονική πρόσκρουση σε δέντρο (εικόνες)

Πώς συνέβη το φονικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε οδηγό ΙΧ



Στην επαρχιακή οδό Μεσολογγίου Αιτωλικού αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα 4 οχήματα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Μεσολογγίου με 8 άνδρες, οι οποίοι απεκλώβισαν τον οδηγό.

Η τροχαία Μεσολογγίου απέκλεισε τον δρόμο και ενημέρωνε τους οδηγούς να ακολούθησουν άλλη διαδρομή. Το ασθενοφόρο του Εκαβ παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Μεσολογγίου

πηγή onairnews.gr

