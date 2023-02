Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Ένοπλη ληστεία σε μοναστήρι

Τέσσερεις ληστές εισέβαλλαν στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου. Γιατί οι Αρχές εκτιμούν ότι είναι σεσημασμένοι.

Ασυνήθιστη ληστεία σε μοναστήρι σήμανε συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στο Δρυμό Αιτωλοακαρνανίας.

Ήταν 20.45 όταν τέσσερις ληστές εισέβαλαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας γάντια στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου, όπου κατοικεί 71χρονη μοναχή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι ληστές την ακινητοποίησαν, την απείλησαν με μαχαίρι και άρπαξαν 3.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή πριν προλάβει να φτάσει στην Ιερά Μονή η Αστυνομία.

Εκτιμάται ότι οι δράστες είναι σεσημασμένοι, καθώς έδρασαν με «επαγγελματισμό».

Την έρευνα ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου-Βόνιτσας.

