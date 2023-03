Λάρισα

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Συνελήφθη ο σταθμάρχης

Συνελήφθη ο σταθμάρχης βάρδιας της Hellenic Trains, με τις κύριες ευθύνες να επιρρίπτονται σε αυτόν για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο κλειδούχος κλήθηκε για εξηγήσεις και έδωσε ανωμοτί κατάθεση στο Τμήμα Τροχαίας Λάρισας που διενεργεί την προανάκριση και συγκεντρώνει την ογκώδη δικογραφία για το πρωτοφανές αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Οι καταθέσεις των επιζώντων, ωστόσο, και η πραγματογνωμοσύνη θα ρίξουν περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Καταθέσεις έχουν δώσει ακόμη ο εκπρόσωπος της Hellenic Trains και δύο προϊστάμενοι τμημάτων, Μηχανοδηγών και Εκδοτηρίων.

Με εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου την εποπτεία της έρευνας έχει αναλάβει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Σταμάτης Δασκαλόπουλος, ο οποίος μεταβαίνει στον τόπο της τραγωδίας.

Η έρευνα κινείται προς πάσα κατεύθυνση και εφόσον προκύψουν ενδείξεις για λάθη και παραλείψεις οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν στη άσκηση ποινικών διώξεων που επισύρουν βαρύτατες ποινές έως και ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 290 του ποινικού κώδικα, το οποίο άλλαξε πρόσφατα, στην τελευταία τροποποίηση του 2021, το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών από την οποία προκλήθηκε θάνατος διώκεται ως κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και υπό προϋποθέσεις εφόσον το δυστύχημα είναι πολύνεκρο προβλέπεται ακόμα και η ποινή των ισοβίων. Επιπλέον, θα ερευνηθεί εάν υπήρξε ενδεχόμενος δόλος.

