Ηράκλειο

Κρήτη: Τραγικός επίλογος για τον αγνοούμενο 44χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν είχε αίσιο τέλος η έρευνα για τον εντοπισμό του 44χρονου που είχε εξαφανιστεί στις 16 Φεβρουαρίου.

Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 44χρονου, ο οποίος αγνοείτο από τις 16 Φεβρουαρίου, από το Γαζί Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Η σορός του βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στην Παντάνασσα, από σκάφος του Λιμενικού, που μετέβη στο σημείο μετά από σχετική πληροφόρηση.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι βρέθηκε σε σημείο με βράχια, και μεταφέρθηκε με την συνδρομή και της ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο44χρονος Νίκος είχε εξαφανιστεί στις 16 Φεβρουαρίου, από την περιοχή του Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Τότε είχε φύγει με το αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Παλαιοκάστρου.

Για τον εντοπισμό του είχαν πραγματοποιηθεί πολυήμερες έρευνες και είχε εκδοθεί "Missing Alert".

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: “Μαμά θα σε πάρω όταν φτάσω...” (βίντεο)

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - Ζαχάροβα: Συλλυπητήρια για την πολύνεκρη τραγωδία

“Πρόσωπο με πρόσωπο”: Έκτακτη εκπομπή για την τραγωδία στα Τέμπη