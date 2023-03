Αχαΐα

Πάτρα: Σπείρα έκλεψε οκτώ τόνους ελαιόλαδο και το πούλησε σε ελαιοτριβεία!

Τι προέκυψε από τις έρευνες της αστυνομίας. Από που έκλεψαν αυτή την τεράστια ποσότητα ελαιολάδου και ποια η αξία της.

Στην εξιχνίαση κλοπής μεγάλης ποσότητας ελαιολάδου, που φθάνει περίπου τους οκτώ τόνους, προχώρησε η αστυνομία, ενώ για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή σε βάρος πέντε ανδρών και μιας γυναίκας, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι διέπραξαν, από τις 8 Ιανουαρίου έως και τις 9 Φεβρουαρίου, τρεις κλοπές σε δύο αποθήκες και ένα αγρόκτημα που βρίσκονται σε περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας, αφαιρώντας ποσότητα ελαιολάδου, περίπου οκτώ τόνων και αξίας 40.000 ευρώ, ποσότητα ελαιοκάρπου, άδεια δοχεία λαδιού και ποσότητα λιπάσματος, συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι, όπως προέκυψε από τις έρευνες της αστυνομίας, χρησιμοποίησαν ως μέσο διάπραξης των κλοπών ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό, το οποίο μίσθωσαν από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην Πάτρα, ενώ μετέβησαν σε δυο ελαιοτριβεία και πώλησαν 2.174 κιλά και 3.236 κιλά ελαιολάδου, αντίστοιχα.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, η παραλαβή μέρους της ποσότητας του ελαιόλαδου έγινε στο σπίτι της γυναίκας κατηγορούμενης σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, από τα ελαιοτριβεία.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

