Μεσσηνία

Τροχαίο: Νεκρός ιερέας, πατέρας τριών παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 52χρονος ιερέας. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο, με 52χρονο ιερέα και πατέρα τριών παιδιών να βρίσκει τραγικό θάνατο σε τροχαίο. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε με σφοδρότητα σε γέφυρα στο Βελεστίνο.

Ήταν γύρω στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης όταν κάτω από αδιευκρίνιστες - μέχρι στιγμής - συνθήκες ο ιερέας από τον Βόλο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

Αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το όχημα να πέσει με ταχύτητα σε γέφυρα του Βελεστίνου, κοντά στις αποθήκες της πρώην ΚΥΔΕΠ.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και απεγκλώβισαν τη σορό του άτυχου ιερέα, που αφήνει πίσω του σύζυγο και τρία παιδιά.

Προανάκριση για τα αίτια του τραγικού περιστατικού διενεργεί η Τροχαία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ποιες περιοχές θα “πνιγούν” από τη σκόνη την Παρασκευή

Τραγωδία στα Τέμπη: Μαθητές σχολείων έγραψαν με τις τσάντες τους “Πάρε όταν φτάσεις” (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: “Σκάστε, σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες”