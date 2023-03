Χανιά

Χανιά: Διακίνηση ναρκωτικών με...ηλεκτρικό πατίνι

Τι εντοπίστηκε στην κατοχή των δύο ανδρών έπειτα από έρευνες των Αρχών.

Συνελήφθησαν στα Χανιά δύο αλλοδαποί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με τους αστυνομικούς να κατάσχουν κάνναβη και κοκαΐνη.

Ύστερα από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες που διαμένουν και χώρους που χρησιμοποιούν οι αλλοδαποί, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: «2 κιλά και 706,4 γραμμάρια κάνναβη, 180,1 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 815 ευρώ και 30 λίρες Αγγλίας σε χαρτονομίσματα, ως προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, δύο τρίφτες κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα ηλεκτρικό πατίνι ως μέσο για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών».

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων.

