Ηράκλειο

Καταγγελία: Μαθητές Δημοτικού παρενόχλησαν 6χρονη σε τουαλέτες σχολείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία ότι μαθητές της Ε' τάξη του Δημοτικού παρενόχλησαν σεξουαλικά μία 6χρονη. Η ανήλικη παρακολουθείτε από παιδοψυχολόγο.

Ανάστατη η εκπαιδευτική κοινότητα στο Ηράκλειο, από την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ενός μικρού κοριτσιού, από επίσης μικρά παιδιά, στις τουαλέτες του σχολείου που πήγαιναν. Γονείς ζητούν και περιμένουν απαντήσεις για τα όσα έγιναν, όπως επίσης και για τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών.

Μία καταγγελία ερευνούν τον τελευταίο καιρό οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές στο Ηράκλειο, που έχει να κάνει με περιστατικό παρενόχλησης μίας 6χρονης σε δημοτικό σχολείο από μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν πριν δύο εβδομάδες περίπου όταν η 6χρονη μαθήτρια Α’ Δημοτικού πήγε στις τουαλέτες του σχολείου.

Εκεί βρισκόταν μία παρέα τεσσάρων με πέντε αγοριών που φοιτούν στην Ε’ τάξη του δημοτικού. Μόλις την είδαν, προχώρησαν σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος της. Το κοριτσάκι θορυβημένο ενημερώνει τους γονείς του για τα όσα έγιναν και εκείνοι προχωρούν άμεσα σε καταγγελία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Εισαγγελία Ανηλίκων ενώ παράλληλα η 6χρονη παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό αυτό, που δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο, προκαλεί έντονο προβληματισμό τόσο στη σχολική μονάδα όσο και στην τοπική κοινωνία.

Μάλιστα, συνάντηση για το συγκεκριμένο συμβάν πραγματοποίησε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αρκετούς γονείς να απευθύνουν ερωτήματα ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παρενόχληση της μαθήτριας αλλά και πώς δεν το αντιλήφθηκαν οι εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, οι ίδιοι περιμένουν τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν το περιστατικό ώστε να λάβουν τις απαραίτητες απαντήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πληθωρισμός – Eurostat: Στο 6,5% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο νεαρός που έπαθε ανακοπή παίζοντας ποδόσφαιρο

Σύγκρουση τρένων - Κύπρος: Τριήμερο πένθος για τους φοιτητές που χάθηκαν στα Τέμπη