Αλμυρός: έκρηξη σε βενζινάδικο - με σοβαρά εγκαύματα ο υπάλληλος

Ο υπάλληλος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με πολλαπλά εγκαύματα.

Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου, ένας 52χρονος μετά από έκρηξη στο βενζινάδικο στο οποίο εργαζόταν στον Αλμυρό Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα, η έκρηξη σε βενζινάδικο στο Κρόκιο Αλμυρού σημειώθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι γύρω στις 12 και σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Ράδιο ΕΝΑ η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Μαγνησίας κ. Βάσω Κοντοχρήστου, η οποία ενημερώθηκε από συναδέλφους της στην περιοχή, έγινε μία «τύπου» έκρηξη σε κλειστό πρατήριο που γίνονταν εργασίες ανακαίνισης.

Η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε όταν ο εργαζόμενος μπήκε στην δεξαμενή καυσίμων και προσπάθησε να τροχίσει μια βίδα, τραυματίστηκε ένας 52χρονος εργαζόμενος, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και από εκεί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και διασωληνώθηκε, καθώς φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ο 52χρονος τραυματίας θα μεταφερθεί σε Ειδική Μονάδα Εγκαυμάτων σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, με τους γιατρούς να ψάχνουν με αγωνία να βρουν κενή κλίνη.

