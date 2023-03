Φλώρινα

Φλώρινα: Τρένο περνάει όταν σηκώνεται η προστατευτική μπάρα (βίντεο)

Ένα σοκαριστικό βίντεο από το Αμύνταιο Φλώρινας κάνει τον γύρο του διαδικτύου μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Στο βίντεο φαίνεται πως, οι μπάρες σηκώνονται πριν διέλθει η αμαξοστοιχία, ενώ μάλιστα μεταξύ άλλων, περιμένει να διασχίσει τη διάβαση και ένα παιδί με ποδήλατο.

Ο σηματοδότης σταματά να αναβοσβήνει, μόλις οι μπάρες ανέβουν. Φαίνεται πως οι κάτοικοι γνωρίζουν τι συμβαίνει οπότε είναι υποψιασμένοι, παραμένει άγνωστο όμως τι θα μπορούσε να συμβεί αν κάποιος δεν προσέξει ή δεν γνωρίζει τι γίνεται.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το βίντεο είναι από το 2021 και η υπόθεση ήδη βρίσκεται στον εισαγγελέα.

πηγή βίντεo: Tik Tok/lakiotis1

