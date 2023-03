Πιερία

Τραγωδία στα Τέμπη: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 34χρονης μητέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βαρύ κλίμα, είπαν το τελευταίο αντίο στην 34χρονη Αθηνά οι αγαπημένοι της, μετά τον τραγικό θάνατό της στην τραγωδία στα Τέμπη.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ο τραγικός επίλογος του δυστυχήματος των Τεμπών, άρχισε να γράφεται στην Κατερίνη, οπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη κηδεία θύματος.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 34χρονη Αθηνά Κατσάρα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Αθήνα μαζί με τον σύζυγό της, για το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας. Το ζευγάρι βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι, λίγα λεπτά πριν τη μοιραία σύγκρουση όμως, η 34χρονη είχε πάει στο κυλικείο. Ο σύζυγός της συνεχίζει να νοσηλεύεται με τραύματα στη λεκάνη σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Συγγενείς και φίλοι, συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετίσουν για τελευταία φορά την 34χρονη Αθηνά. Συντετριμμένη η μητέρα της, αναφωνεί "όχι το παιδί μου" την ώρα που η νεκροφόρα φτάνει στην εκκλησία. "Κορίτσι μου Αθηνά μου Αθήνα... Δολοφόνοι" φωνάζει σπαρακτικά καθώς λυγίζει...

Η 34χρονη ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της. Επέστρεφαν μετά από ταξίδι αναψυχής. Είχαν κλείσει θέσεις στο τρίτο βαγόνι. Λίγα λεπτά πριν τη μοιραία σύγκρουση, η Αθηνά πήγε στο κυλικείο . Εκεί σταμάτησε ο χρόνος για την οικογένειά της.

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάρισας. Όλες αυτές τις ημέρες, ρωτούσε για την τύχη της συζύγου του. Ήξερε πως είναι αγνοούμενη, κρατούσε την ελπίδα του ζωντανή όμως, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στην 34χρονη στον ιερό ναό της Αγίας Άννας στην Κατερίνη.

Η Αθήνα άφησε πίσω της, εκτός από το σύζυγό της και ένα αγοράκι μόλις 2 ετών. Ο επίλογος, γράφτηκε, για την πρώτη οικογένεια που αποχαιρέτησε, τον άγγελό της.

Ειδήσεις σήμερα:

Πληθωρισμός – Eurostat: Στο 6,5% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο νεαρός που έπαθε ανακοπή παίζοντας ποδόσφαιρο

Τραγωδία στα Τέμπη: Αστυνομική επιχείρηση για κατάσχεση πειστηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας