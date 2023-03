Δωδεκανήσα

Δολοφονία στην Ρόδο: Προσωρινά κρατούμενος ο γιος του 75χρονου

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 40χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του πατέρα του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση του τακτικού Ανακριτή και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, ο 40χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του 75χρονου πατέρα του Γιώργου Καριώτη τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσαιωνική Πόλη.

Ο 40χρονος, που συγκίνησε το πανελλήνιο μέσα από διαδοχικές εκπομπές της Αγγελικής Νικολούλη όπου ζητούσε την συνδρομή της για την επίσπευση των ερευνών, τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη, δεν κατόρθωσε να πείσει για την αθωότητα του.

Πριν την απολογία του ελήφθησαν καταθέσεις από μάρτυρες υπεράσπισης που πρότεινε και ειδικότερα από την αδελφή του Κατερίνα, που έχει ταχθεί και δημόσια υπέρ της αθωότητας του αλλά και από την σύντροφο του «Πανδώρα» η οποία κατέθεσε ότι ο 40χρονος δεν επεδίωξε να χειραγωγήσει δύο συναδέλφους του για να αλλάξουν τις καταθέσεις που έδωσαν ενώπιον αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Οι δύο συνάδελφοι του με τις καταθέσεις τους τον έφεραν να προσποιείται να συνομιλεί με τον πατέρα του την 14η Ιουνίου 2022 πράγμα αδύνατο καθώς σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης ο 75χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Ισχυρίστηκε ότι είχε τηλεφωνήσει στην σύντροφο του «Πανδώρα» και ότι οι συνάδελφοι του άκουσαν να την αποκαλεί με το όνομα της και από παρανόηση νόμιζαν ότι είχε πει «πατέρα».

Ο 40χρονος διατείνεται ότι ο λόγος που είχε ζητήσει από τους δύο συναδέλφους του να αλλάξουν τις καταθέσεις τους ήταν για την αποκατάσταση του λάθους που έκαναν.

Ο 40χρονος έχει επιδιώξει με δημόσιες δηλώσεις του να πείσει ότι είναι θύμα «σκευωρίας» αστυνομικών για να υπερασπιστεί την αθωότητά του και υπεραμύνθηκε εκ νέου των θέσεων του αυτών.

Επιχείρησε να «διορθώσει» δηλώσεις του που έγιναν δημόσια και ήλθαν σε αντίθεση με αυτά που είχε καταθέσει ενώπιον των αστυνομικών.

Πιο συγκεκριμένα, ο 40χρονος είχε καταθέσει την 14η Ιουνίου 2022 ότι δεν γνώριζε αν το σχοινί που ήταν στον λαιμό του πατέρα του ανήκε στον ίδιον αν και στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» είπε ότι το είχε δει πολλές φορές και είναι του 75χρονου. Είχε δηλώσει στην εκπομπή ότι ο πατέρας του έφερε πολλά χτυπήματα ενώ είχε καταθέσει ότι δεν έφερε χτυπήματα όταν τον βρήκε!

Είχε πει ότι ο πατέρας του ασφάλιζε την πόρτα της οικίας του ενώ στην κατάθεσή του είχε πει ότι την άφηνε πάντα ανοικτή.

Είχε αναφέρει ότι όταν συναντήθηκε με τον πατέρα του είχαν συζητήσει για την βέσπα του που είχε πρόβλημα μηχανικό και ήταν σε ακινησία ενώ σε κατάθεσή του την 15η Ιουνίου 2022 είχε πει ότι την 13η Ιουνίου 2022 τον είχε δει να οδηγεί την βέσπα!

Πάνω σε καταψύκτη της οικίας βρέθηκε μια πετσέτα με αίμα του θύματος η οποία φέρεται να είχε τοποθετηθεί πάνω από τσάντα του 40χρονου στην οποία μάλιστα υπήρξαν ίχνη αίματος στο φερμουάρ. Ακόμη δεν έχει προκύψει από εξέταση σε ποιον ανήκει το αίμα στο φερμουάρ. Μέσα στην τσάντα υπήρχαν εξάλλου μάλλινα γάντια ενώ ήταν καλοκαίρι.

Ο ίδιος είπε ότι δεν γνωρίζει πως βρέθηκε η πετσέτα πάνω από την τσάντα του ενώ για το αίμα στην τσάντα το δικαιολόγησε ως προερχόμενο από τραυματισμό του παλαιότερα. Τα γάντια είπε ότι τα είχε από παλιά, ομοίως.

Σε ότι αφορά στην τρίωρη παραμονή του στην οικία του πατέρα του την 13η Ιουνίου 2022 είπε ότι μιλούσε μαζί του για τα κουνέλια, για την βέσπα που είχε χαλάσει, για τα παραγάδια και το ψάρεμα και ότι ξέχασε να αναφέρει σε προηγούμενες καταθέσεις του ότι ήταν μαζί του τόση ώρα και όχι για μισάωρο.

Θυμίζουμε ότι την 14η Ιουνίου 2022 και περί ώρα 12:30? ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από το Κέντρο Άμεσης Δράσης (100) για ανεύρεση νεκρού σε οικία επί της οδού Ειρήνης στην Μεσαιωνική Πόλη.

Στην οικία βρέθηκε δεμένος πισθάγκωνα και με βρόχο στο λαιμό, χωρίς εμφανή σημάδια κακοποίησης, σε θέση πρηνηδόν στο πάτωμα της οικίας του ο Γεώργιος Καριώτης του Χρήστου, 75 ετών.

Φορούσε άσπρο παντελόνι, μπλε κοντομάνικη μπλούζα, άσπρο πουκάμισο και κάλτσες.

Το κεφάλι του θύματος ακουμπούσε «προσεγμένα» σε πετσέτα ποτισμένη με αίμα, ενώ ήταν επιμελώς σκεπασμένος με κουβέρτα.

Το θύμα βρήκε ο γιός του Ευάγγελος που είπε ότι τον είχε επισκεφθεί την 13η Ιουνίου 2022 το μεσημέρι για χρονικό διάστημα μισής ώρας.

Από την έρευνα δεν βρέθηκε το πορτοφόλι του 75χρονου που σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγγενών του έφερε πάντα μαζί του.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα και οικίες πέριξ του σημείου και από το σύνολο των πυλών εισόδου της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου.

Την 16η Ιουνίου 2022 βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας το πορτοφόλι του θύματος.

Για να σχηματιστεί δικογραφία και να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του γιου του 75χρονου, αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές αξιολόγησαν τα ακόλουθα στοιχεία:

– Τη στάση του θύματος η οποία ήταν εμφανώς σκηνοθετημένη

– Την πόρτα του σπιτιού η οποία ήταν ορθάνοιχτη και στερεωμένη με ξύλο

– Το γεγονός πως κανείς από τους περίοικους δεν άκουσε ή αντιλήφθηκε φασαρία ή διαπληκτισμό,

– Ο 40χρονος γιος του θύματος ήταν το τελευταίο άτομο που τον είδε ζωντανό και το πρώτο που τον βρήκε.

– Αν και καθ’ όλη την προανάκριση ανέφερε ότι στις 13 Ιουνίου 2022 συναντήθηκε μαζί του για χρονικό διάστημα 20-30 λεπτών, σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας παρέμεινε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ωρών, πράγμα που παραδέχτηκε μόνο όταν ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο εύρημα.

– Ο 40χρονος φαίνεται στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, τόσο στις 12 Ιουνίου 2022, όσο και στις 14 Ιουνίου 2022 να εισέρχεται και να εξέρχεται από την πύλη του Αγίου Ιωάννη στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου όπως και ο ίδιος αναφέρει, ενώ στις 13 Ιουνίου του 2022 δεν εμφανίζεται.

– Τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος του κατηγορούμενου βρέθηκε στην επιφάνεια ξύλινου τμήματος στο κάτω μέρος του κρεβατιού, δίπλα από το θύμα.

Ο κατηγορούμενος το εξήγησε λέγοντας ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε βοηθήσει τον πατέρα του να καθαρίσει το σπίτι, πράγμα που σύμφωνα με τους αστυνομικούς έρχεται σε αντιδιαστολή με την εικόνα της σκηνής του εγκλήματος που δείχνει ένα σπίτι που έχει μεγάλο χρονικό διάστημα να καθαριστεί ή να τακτοποιηθεί.

– Ο κατηγορούμενος κατά την παραμονή του στην οικία του θύματος αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν στο κρεβάτι του φορώντας πιτζάμες, ενώ βρέθηκε φορώντας ρούχα τα οποία είναι ίδια με αυτά που φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό να φοράει στις 12 Ιουνίου 2022. Η 12η Ιουνίου 2022 είναι η τελευταία φορά που το θύμα εξακριβώθηκε ότι ήταν ζωντανός.

Την 13η Ιουνίου 2022 όταν είχε βρεθεί με τον πατέρα του, όπως είπε, εκείνος φορούσε την πιτζάμα του και την επόμενη ημέρα που τον βρήκε νεκρό ένα κοντό πουκάμισο και μία άσπρη φόρμα.

Ερωτήθηκε πως δικαιολογεί το γεγονός ότι ο πατέρας του φορούσε τα ίδια ρούχα και την 12η Ιουνίου 2022 ενώ είπε ότι ίσως να ήταν χαλασμένα τα καταγραφικά παρακολούθησης των εισόδων και εξόδων της Μεσαιωνικής Πόλης την 13η Ιουνίου 2022 και δεν τον κατέγραψαν όταν έμπαινε από την Κόκκινη Πύλη (τον έχουν καταγράψει μόνο την 12η Ιουνίου 2022).

Είχε πει εξάλλου ότι συνάντησε τον πατέρα του την 13η Ιουνίου 2022 να οδηγεί το μηχανάκι του και σε ένα κατάστημα στο οποίο όμως όπως προέκυψε δεν είχε πάει και το δίκυκλο επιπλέον ήταν χαλασμένο.

Ως συνήγορος υπεράσπισης του παρέστη η δικηγόρος κ. Δέσποινα Γρύλλη.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

