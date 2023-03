Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο: Συνελήφθη ένας άνδρας

Η πυρκαγιά ξεσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Κάτω Βιάννος στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μια σύλληψη και περίπου 20 στρέμματα χορτολιβαδικής και γεωργικής έκτασης καμένα, είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Μαρτίου 2023 στην περιοχή Κάτω Βιάννος στο Ηράκλειο Κρήτης, κοντά στο ρέμα.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Κάτω Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 40 #πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 3, 2023

Όπως έγραψε το Cretalive, στο σημείο έσπευσαν 20 οχήματα της Υπηρεσίας με 50 υπαλλήλους και 3 ομάδες πεζοπόρου, συμμετείχε και Εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας του Δήμου Βιάννου

Η πυρκαγιά αργά το απόγευμα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ενώ όπως έγινε γνωστό συνελήφθη ένας άνδρας ως υπαίτιος εκδήλωσής της.

Πηγή: cretalive.gr

