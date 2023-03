Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στα Τέμπη - Θεσσαλονίκη: προσαγωγές και συλλήψεις για τα επεισόδια

Σε μία σύλληψη και επτά προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία μετά τα επεισόδια που έγιναν νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μετά το τέλος της πορείας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ομάδα ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Παναγίας Χαλκαίων και επιτέθηκε με πέτρες και μολότοφ στις δυνάμεις της Αστυνομίας.

