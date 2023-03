Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: άνδρας κυκλοφορούσε με πυροβόλο όπλο και φυσίγγια

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε έναν άνδρα που κυκλοφορούσε με όπλο και φυσίγγια.

Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου στην Κρήτη ένας άνδρας που κυκλοφορούσε με όπλο και φυσίγγια στους δρόμους της πόλης.

Ο άνδρας είναι κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, πραγματοποίησαν έλεγχο σε ημεδαπό κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα και δεκατρία φυσίγγια.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

