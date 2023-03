Ηράκλειο

Ενδιοικογενειακή βία - Κρήτη: του είπε πως θα καλέσει την αστυνομία και εκείνος ήπιε χλωρίνη

Ο άνδρας, ήπιε χλωρίνη, όταν η σύζυγός του απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία.

Ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.

Μία 55χρονη γυναίκα, κατήγγειλε τον 59χρονο σύζυγό της ότι την εξύβρισε, στη διάρκεια καυγά.

Μάλιστα, όταν εκείνη τον απείλησε ότι θα ειδοποιήσει την αστυνομία, εκείνος ήπιε... χλωρίνη!

Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο για τα περαιτέρω ενώ, με εντολή εισαγγελέα, δεν έγινε μήνυση.

