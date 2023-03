Λάρισα

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στο “τελευταίο” αντίο στην 42χρονη μητέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτος πόνος και αναπάντητα ερωτήματα για την οικογένεια και τους φίλους της νοσηλεύτριας από τον Τύρναβο.

Βουβή είναι η ατμόσφαιρα στον Τύρναβο, όπου σήμερα κηδεύεται η Βάιας Μπλέκα – Καρακώστα, η 42χρονη μητέρα δύο παιδιών που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο Τύρναβος πενθεί για τη γυναίκα, με την αγορά να παραμένει κλειστή ως ένα μικρό δείγμα.

Η νοσηλεύτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ταξίδευε προς τη Θεσσαλονίκη, για να πάρει το αεροπλάνο να πάει στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται ο στρατιωτικός σύζυγός της. Μαζί θα περνούσαν τρεις εβδομάδες.

Οι γονείς της έμειναν με τα παιδιά της και ήταν οι πρώτοι που πληροφορήθηκαν το τραγικό συμβάν… Αβάσταχτος ο πόνος τόσο για εκείνους, όσο και για τον αδερφό της, τον σύζυγό της που ήρθε για την κηδεία της και τα δυο παιδιά της που έχασαν έτσι ανεπάντεχα την μητέρα τους…

Πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι συνάδελφοί της βρίσκονται στην Παναγία Φανερωμένη, στον Τύρναβο, για το ύστατο χαίρε.

Πηγή: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - 20χρονος που έσωσε ζωές: Βρέθηκα ποδοπατημένος

Αξιός: “Συναγερμός” για εξαφάνιση άνδρα στο ποτάμι

Πέθανε ο Παύλος Αθανασόπουλος