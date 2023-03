Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Μακρυχέρηδες” έκλεβαν επιβάτες λεωφορείων

Άλλες φορές στις στάσεις κι άλλες μέσα στα λεωφορεία, οι δύο νεαροί κατάφερναν να τρομοκρατήσουν και να κλέψουν τους επιβάτες λεωφορείων.

(εικόνα αρχείου)

Δύο Έλληνες νεαροί, που λήστευαν τα θύματά τους στη στάση των αστικών λεωφορείων, ή μέσα σε αυτά, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ αναζητείται ο τρίτος, αλλοδαπός, συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Η δράση τους εντοπίζεται σε περιοχές του δήμου Παύλου Μελά κατά το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου έως 03 Μαρτίου και αφορά στη διάπραξη τεσσάρων ληστειών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Συγκεκριμένα οι τρεις δράστες, επιβιβάζονταν σε αστικά λεωφορεία τα οποία εκτελούσαν διαδρομές που διέρχονταν από τον δήμο Παύλου Μελά, είτε ανέμεναν στις στάσεις και αφού προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματά τους, με χρήση σωματικής βίας, αφαιρούσαν χρυσές αλυσίδες με σταυρούς από το λαιμό τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία στην κατοχή τους, δεν δίσταζαν να τους χτυπήσουν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Παύλου Μελά, που θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

