Τραγωδία στα Τέμπη: Αβάσταχτος πόνος στην κηδεία του 28χρονου Σωτήρη (εικόνες)

Στη Θέρμη γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για τον 28χρονο Σωτήρη Καραγεωργίου.

Στη Θέρμη γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για τον 28χρονο Σωτήρη Καραγεωργίου. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην κηδεία του, ο οποίος ήταν η ένα από τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, που βύθισε στο πένθος όλη την χώρα.

Τραγικές φιγούρες η οικογένεια του, που τον αποχαιρέτησε στον ιερό ναό Αναστάσεως του κυρίου στη Θέρμη. Απαρηγόρητοι και οι φίλοι του.

Ο άτυχος νεαρός επέστρεφε με φίλο του Δημήτρη, από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Την πρώτη μέρα ο 28χρονος ήταν αγνοούμενος και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι. Ο πατέρας του, έκανε τότε δραματικές εκκλήσεις και προσευχόταν για ένα ευχάριστο νέο, που δυστυχώς δεν ήρθε.

Ο 28χρονος Σωτήρης Καραγεωργίου με καταγωγή από την Ημαθία, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είχε ταξιδέψει στην Αθήνα. «Είχαν πάει με τις κοπέλες τους και τους περιμέναμε να επιστρέψουν» είχε πει ο πατέρας του φίλου του, Παύλος Ασλανίδης.

Η αγωνία για την οικογένεια του Δημήτρη δεν έχει τελειώσει, αφού η σορός του, ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί.

