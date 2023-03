Έβρος

Φωτιά σε εργοστάσιο στη Χαλκίδα (εικόνες)

Αναφορές για εκρήξεις. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτ σε χώρους εργοστασίου στην Δροσιά Χαλκίδας.

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα, η πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο χρωμάτων Πριόβολος δίπλα από το νεκροταφείο στη Δροσιά Χαλκίδας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ μάλιστα υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο σημείο με την φωτιά να επεκτείνεται γρήγορα.

Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα της ΠΥ Χαλκίδας καθώς και περιπολικά της Αστυνομίας καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Οινόφυτα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό χώρο στη Δροσιά Χαλκίδας. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

