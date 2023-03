Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ένταση σε συγκέντρωση του ΚΚΕ για τα Τέμπη (βίντεο)

Επεισόδια δημιουργήθηκαν σε συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Λευκό Πύργο.

Ένταση προκλήθηκε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, όταν μέλη του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης, Γιάννη Δελή, ανάρτησαν στον Λευκό Πύργο πανό διαμαρτυρίας για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με χρήση χημικών, απώθησαν τους διαδηλωτές και μετά από λίγη ώρα κατέβηκε και το πανό στο οποίο αναγράφονταν «Τώρα η οργή να γίνει ανατροπή, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί».

Σύμφωνα με τον κ. Δελή, επρόκειτο για "μία συμβολική ενέργεια καταγγελίας του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος που έγινε στα Τέμπη".

Με αφορμή την "άγρια και απρόκλητη βία που δέχτηκαν", όπως καταγγέλλει το ΚΚΕ, "τα μέλη και ο βουλευτής του κόμματος" καλεί σε συγκέντρωση το μεσημέρι στον Λευκό Πύργο και πορεία στη συνέχεια.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας στα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ, που σήμερα το πρωί βρέθηκαν στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης και προχώρησαν στη συμβολική ανάρτηση πανό με σύνθημα “Τώρα η οργή να γίνει ανατροπή, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί”. Το αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός δύο εξ αυτών. Χαρακτηριστικό της στάσης της αστυνομίας είναι ότι εγκλώβισαν μέσα στον Λευκό Πύργο κάποιους από τους συμμετέχοντες στη συμβολική αυτή κινητοποίηση και δεν άφηναν κανένα να αποχωρήσει από το χώρο, ούτε καν τον βουλευτή Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Γιάννη Δελή. Όσο και να θέλει η κυβέρνηση της ΝΔ να επιβάλει ένα κλίμα σιωπής και αστυνομοκρατίας στις πολύμορφες εκδηλώσεις για το έγκλημα στα Τέμπη, δεν θα της περάσει. Ο λαός και η νεολαία, όλοι μας, είμαστε αγανακτισμένοι και οργισμένοι με αυτήν την πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας στο βωμό των κερδών και του εχθρικού για το λαό κράτους. Αυτό εκφράζεται και με τα μαζικά συλλαλητήρια όλων αυτών των ημερών σε όλη τη χώρα. Συνεχίζουμε. Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα!».

Σε σχόλιό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης αναφέρει: «Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε και την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων στα μέλη του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη με την βίαιη παρεμπόδιση της εξόδου τους από τον Λευκό Πύργο όπου κρέμασαν πανό για το έγκλημα στα Τέμπη. Η Κυβέρνηση προσπαθεί με βία να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες».





