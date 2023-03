Λάρισα

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Θρήνος στην κηδεία της 21χρονης Κλαούντιας (εικόνες)

"Ράγισαν και οι πέτρες" στην κηδεία της αδικοχαμένης Κλαούντιας. Τραγικές φιγούρες οι γονείς και τα αδέλφια της. Στρατιωτικό άγημα στον Ιερό Ναό για να απαίτησε φόρο τιμής.

Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περιγράψουν τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας και των οικείων της 20χρονης Κλαούντιας – Αλεξάνδρας Λάτα που αποχαιρέτησε σήμερα Κυριακή όλη η Λάρισα, στην τέλεση της κηδείας της από τον Ιερό Ναό της Νέας Σμύρνης.

Η κοπέλα έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, την περασμένη Τρίτη το βράδυ. Η εκλιπούσα αφήνει πίσω της τον πατέρα της Έντουαρντ και τη μητέρα της Άλμα, καθώς και τα αδέλφια της Τζενίσα – Πολυξένη και Έλβις – Μάριο.

Πόνος βουβός, απέραντη θλίψη που δύσκολα μπορεί κανείς να διαχειριστεί. Στρατιωτικό άγημα στον Ιερό Ναό για να αποτίσει φόρο τιμής.

Η Κλαούντια γεννημένη στη Λάρισα είχε πάρει την ελληνική υπηκοότητα, ενώ οι γονείς της διατηρούν στην πόλη κρεοπωλείο, όπως είχε αναφερθεί στο onlarissa.gr. Ήταν μια άριστη μαθήτρια στο σχολείο και αμέσως μετά την αποφοίτησή της εισήλθε στο Ιατρικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και φοιτούσε στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ.



Υπενθυμίζεται πως η νεαρή φοιτήτρια επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη μετά από ένα τριήμερο στην Πάτρα και ανυπομονούσε να γυρίσει στη σχολή της. Οι γονείς της που ζουν σε χωριό της Λάρισας της είπαν «κάνε μία στάση να σε δούμε», όμως η ίδια αρνήθηκε ώστε να φθάσει γρηγορότερα στη Θεσσαλονίκη και να κερδίσει κάποιες ώρες ξεκούρασης, ώστε να επανεκκινήσει το διάβασμα για τη σχολή της. Ωστόσο, η τύχη επιφύλασσε τα πιο δυσάρεστα για την ίδια και δεκάδες ακόμη, κυρίως νέους ανθρώπους.