Δωδεκανήσα

Κάρπαθος: Το πλοίο “Πρέβελης” προσέκρουσε στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το επιβατηγό οχηματάγωγό πλοίο με τους 150 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι της Καρπάθου.

Το πλοίο "Πρέβελης" προσέκρυσε στην προβλήτα του λιμανιού στην Κάρπαθο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσκολεύουν την πρόσδεση των πλοίων στο λιμάνι.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ρόδο - Χάλκη - Διαφανι - Κάρπαθο - Κάσο - Σητεία - Ηράκλειο - Ανάφη - Θήρα - Πειραιά. Είχε 150 επιβάτες.

Αναχώρησε τελικά από το λιμάνι της Καρπάθου το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Πρέβελης" για την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου.

Στο πλοίο, στο οποίο είχε απαγορευθεί προσωρινά ο απόπλους λόγω ελαφράς πρόσκρουσης στον προβλήτα του λιμανιού, προσκομίστηκε βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και αναχώρησε με 114 επιβάτες.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ .

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Στα μαύρα η Στυλίδα για την κηδεία του ελεγκτή

Ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο και έγραψε Ιστορία στην Ευρώπη

Επεισόδια στο Σύνταγμα: Μολότοφ, συλλήψεις και τραυματίες αστυνομικοί (εικόνες)