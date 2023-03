Δωδεκανήσα

Ρόδος: Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ο γιος που κατηγορείται για την δολοφονία του πατέρα του

Ο γιος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του, αλλά από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει πως είναι αθώος και θύμα σκευωρίας.



Aκόμη μια εξέλιξη στην συγκλονιστική υπόθεση της δολοφονίας του 75χρονου τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου με κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τον προσωρινά κρατούμενο 40χρονο γιο του, θα γραφεί στις αμέσως επόμενες ημέρες.



Ο 40χρονος, που ζητούσε την επίσπευση των ερευνών, και τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη, θα προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου για την ακύρωση της διάταξης προσωρινής του κράτησης που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο τακτικός Ανακριτής και την αντικατάστασή της με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.



Εμμένει στον ισχυρισμό του ότι είναι θύμα σκευωρίας, ότι δεν υφίστανται ενδείξεις εις βάρος του για το έγκλημα, αλλά συμπτώσεις, και ότι είναι αθώος.

Ωστόσο, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν παραγγελθεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου για τυχόν ταυτοποίηση του αίματος που βρέθηκε στο φερμουάρ τσάντας του 40χρονου με αυτό του πατέρα του, το οποίο θα αποτελέσει μια νέα εξαιρετικά επιβαρυντική εξέλιξη και αντιστρόφως.



Από εκεί και πέρα, για τα στοιχεία που προκάλεσαν την βεβαιότητα των αστυνομικών περί της ενοχής του μέχρι σήμερα, ο 40χρονος εκθέτει τα εξής:





Οτι ο ίδιος ανέφερε ότι επισκέφθηκε την 13η Ιουνίου 2022 τον πατέρα του ενώ δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που να αποδεικνύει την παρουσία του στην οικία του μιας και δεν είχε καμία πρόθεση να αποκρύψει την παρουσία του εκεί.

Οτι δεν σκηνοθέτησε προς τον νεκρό πατέρα του την 14η Ιουνίου 2022 δηλαδή την ημέρα που τον ανηύρε νεκρό, αλλά συνομιλούσε με τη σύντροφό του «Πανδώρα» το πρωί της 14ης Ιουνίου 2022 και οι δύο μάρτυρες συνάδελφοί του που το ανέφεραν στις αρχές, από ηχητική παρανόηση μέσα στο απορριμματοφόρο θεώρησαν ότι έλεγε «πατέρα» ενώ εκείνος προσφωνούσε την σύντροφό του με το όνομά της. Τόνισε μάλιστα ότι το γεγονός μπορεί ευχερώς να διαπιστωθεί και μέσω των αιτούμενων στοιχείων από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός που έχει στην κατοχή του.

Οτι η ώρα θανάτου του πατέρα του τοποθετείται μεταξύ της 18.00 και 24.00 της 13ης Ιουνίου 2022, χρόνο όμως κατά τον οποίο δεν ήταν στην οικία του, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί με αντιστοίχιση των ωρών από το σήμα του κινητού του.

Οτι οι ώρες που φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να είναι στην οικία του πατέρα του εκείνος ήταν στην οικία του με την μητέρα και τον ανιψιό του, όπως την 12.36 ώρα της 13ης Ιουνίου 2022.

Οτι από τις εξετάσεις DNA των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος κανένα δεν ταυτίζεται με τα δικά του, ενώ στην πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται ότι στο σχοινί ανευρέθηκαν μείγματα του γενετικού υλικού του πατέρα του και ενός αγνώστου ατόμου.



Ο 40χρονος, συνοδευόμενος από την συνήγορό του κ. Δέσποινα Γρύλλη, περιέγραψε εξάλλου αρμοδίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε νεκρό τον 75χρονο πατέρα του.



Όπως εξέθεσε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και περί ώραν 12.00 επιστρέφοντας από την εργασία του με το δίκυκλό του κατευθύνθηκε προς το σπίτι του πατέρα του. Μόλις έφτασε, μια γειτόνισσα του πατέρα του του ζήτησε βοήθεια για να κλαδέψει ένα δέντρο που την ενοχλούσε και προθυμοποιήθηκε. Όταν μπήκε στην αυλή της οικίας του πατέρα του για να πάρει ένα πριόνι είδε την πόρτα της ανοιχτή, φώναξε τον πατέρα του και στη συνέχεια αντίκρυσε την πόρτα της οικίας να είναι μισάνοιχτη.



Μπήκε μέσα στην οικία και είδε μπροστά του τον καταψύκτη. Έβγαλε την τσάντα του και την άφησε πάνω στον καταψύκτη. Επιασε τον καταψύκτη και ξαφνικά είδε πίσω από αυτόν μια καφέ κουβέρτα να σκεπάζει κάτι και να βρίσκεται στο έδαφος. Τότε διαπίστωσε, όπως είπε, πως κάτω από την κουβέρτα βρισκόταν ο πατέρας του. Έπιασε και με τα δύο χέρια την κουβέρτα και την πέταξε στα αριστερά του κρεβατιού, δίπλα σε ένα εικονοστάσι.



Άρχισε να φωνάζει βοήθεια κι ένας γείτονας άκουσε τις φωνές και τον πλησίασε ενώ είδε ότι ήταν δεμένα τα χέρια του πατέρα του με κορδόνι και ο λαιμός του με σχοινί. Παρατήρησε ότι το μικρό του δαχτυλάκι είχε πιαστεί στο σχοινί χωρίς να είναι ελεύθερο και πιεζόταν. Πήγε να το αποδεσμεύσει και ο γείτονας του φώναξε «Βαγγέλη, μην τον αγγίζεις».



Είπε ακόμη ότι ο πατέρας του φορούσε πρόχειρα ρούχα σαν πιτζάμες με τις οποίες έκανε και τις δουλειές του στον κήπο πάντοτε. Στην αυλή ήταν συγκεντρωμένα πολλά άτομα. Έπειτα κάλεσαν, όπως κατέθεσε απολογούμενος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ και ήρθε στο σημείο και ιατροδικαστής.



Την προηγούμενη μέρα, Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, επισκέφθηκε μετά την εργασία του το μεσημέρι τον πατέρα του για περίπου 3 ώρες, ήπιε ένα αναψυκτικό και συζήτησαν για αρκετά θέματα, όπως το ψάρεμα και για τις καθημερινές τους συνήθειες.





Πριν την απολογία του ελήφθησαν καταθέσεις από μάρτυρες υπεράσπισης που πρότεινε και ειδικότερα από την αδελφή του Κατερίνα, που έχει ταχθεί και δημόσια υπέρ της αθωότητάς του, αλλά και από την σύντροφό του «Πανδώρα» η οποία κατέθεσε ότι ο 40χρονος δεν επεδίωξε να χειραγωγήσει δύο συναδέλφους του για να αλλάξουν τις καταθέσεις που έδωσαν ενώπιον αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Θυμίζουμε ότι ως επιβαρυντικά εις βάρος του θεωρούνται από τους αστυνομικούς που επιμελήθηκαν την έρευνα πως ο 40χρονος είχε καταθέσει την 14η Ιουνίου 2022 ότι δεν γνώριζε αν το σχοινί που ήταν στον λαιμό του πατέρα του ανήκε στον ίδιο αν και στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» είπε ότι το είχε δει πολλές φορές και είναι του 75χρονου. Είχε δηλώσει στην εκπομπή ότι ο πατέρας του έφερε πολλά χτυπήματα, ενώ είχε καταθέσει ότι δεν έφερε χτυπήματα όταν τον βρήκε! Είχε πει ότι ο πατέρας του ασφάλιζε την πόρτα της οικίας του, ενώ στην κατάθεσή του είχε πει ότι την άφηνε πάντα ανοικτή.

Είχε αναφέρει ότι όταν συναντήθηκε με τον πατέρα του είχαν συζητήσει για την βέσπα του που είχε πρόβλημα μηχανικό και ήταν σε ακινησία, ενώ σε κατάθεσή του την 15η Ιουνίου 2022 είχε πει ότι την 13η Ιουνίου 2022 τον είχε δει να οδηγεί την βέσπα.

Αν και καθ’ όλη την προανάκριση ανέφερε ότι στις 13 Ιουνίου 2022 συναντήθηκε μαζί του για χρονικό διάστημα 20-30 λεπτών, σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας παρέμεινε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ωρών, πράγμα που παραδέχτηκε μόνο όταν ενημερώθηκε για το συγκεκριμένο εύρημα.





Ο 40χρονος φαίνεται στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, τόσο στις 12 Ιουνίου 2022, όσο και στις 14 Ιουνίου 2022 να εισέρχεται και να εξέρχεται από την πύλη του Αγίου Ιωάννη στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου όπως και ο ίδιος αναφέρει, ενώ στις 13 Ιουνίου του 2022 δεν εμφανίζεται.



Τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος του κατηγορούμενου βρέθηκε στην επιφάνεια ξύλινου τμήματος στο κάτω μέρος του κρεβατιού, δίπλα από το θύμα. Ο κατηγορούμενος το εξήγησε λέγοντας ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε βοηθήσει τον πατέρα του να καθαρίσει το σπίτι, πράγμα που σύμφωνα με τους αστυνομικούς έρχεται σε αντιδιαστολή με την εικόνα της σκηνής του εγκλήματος που δείχνει ένα σπίτι που έχει μεγάλο χρονικό διάστημα να καθαριστεί ή να τακτοποιηθεί. Την 13η Ιουνίου 2022 όταν είχε βρεθεί με τον πατέρα του, όπως είπε, εκείνος φορούσε την πιτζάμα του και την επόμενη ημέρα που τον βρήκε νεκρό ένα κοντό πουκάμισο και μία άσπρη φόρμα.

Ερωτήθηκε πώς δικαιολογεί το γεγονός ότι ο πατέρας του φορούσε τα ίδια ρούχα και την 12η Ιουνίου 2022 ενώ είπε ότι ίσως να ήταν χαλασμένα τα καταγραφικά παρακολούθησης των εισόδων και εξόδων της Μεσαιωνικής Πόλης την 13η Ιουνίου 2022 και δεν τον κατέγραψαν όταν έμπαινε από την Κόκκινη Πύλη (τον έχουν καταγράψει μόνο την 12η Ιουνίου 2022).

Πηγή: dimokratiki.gr

