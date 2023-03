Έβρος

Τέμπη: στην Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα η κηδεία του 28χρονου Δημήτρη

Ο άτυχος νεαρός που έχασε τη ζωή του στη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη, ήταν εκτός υπηρεσίας μηχανοδηγός. Αύριο το τελευταίο αντίο από τους αγαπημένους του.

Αύριο Δευτέρα 6 Μαρτίου, στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής Αλεξανδρούπολης, θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία για τον αδικοχαμένο 28χρονο Δημήτρη Οικού, τον μηχανοδηγό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας ως επιβάτης στην μοιραία επιβατική αμαξοστοιχία που συγκρούστηκε με την εμπορική στα Τέμπη.

Οι χαροκαμένοι γονείς, η αδερφή και ο αδερφός του που ήρθε από την Ολλανδία όπου μένει, όλη η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί από ολόκληρο τον Έβρο, θα πουν το τελευταίο αντίο στον χαμογελαστό Δημήτρη, που τόσο άδικα και πρόωρα έφυγε από την ζωή στην φονική σιδηροδρομική τραγωδία. Στη συνέχεια θα τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία, με τα πολλά αναπάντητα ΓΙΑΤΙ να παραμένουν, για τις διαχρονικές ευθύνες Κυβερνήσεων και υπευθύνων, οι οποίοι δεν έκαναν όσα έπρεπε για να αποτρατεί ο θάνατος τόσων ανθρώπων, νέων στην συντριπτική τους πλειοψηφία, όπως ο 28χρονος Δημήτρης.

Εξ αρχής, από την στιγμή που οι πληροφορίες των δικών του ήταν πως αν και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, καθόταν μπροστά στην αμαξοιστοιχία με τους συναδέρφους του μηχανοδηγούς, οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός ήταν ελάχιστες. Η σορός του όμως ταυτοποιήθηκε τελικά, την Παρασκευή 3 Μαρτίου, από το δείγμα DNA που έδωσε η αδερφή του, η οποία βρέθηκε στην Λάρισα. Κι αυτή, όπως και όλη η οικογένεια, περίμενε μήπως γίνει το… θαύμα και ο Δημήτρης βρεθεί ζωντανός. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε και αύριο Δευτέρα, στη 1, στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής όλοι μαζί θα τον αποχαιρετίσουν.

