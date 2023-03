Αχαΐα

Πάτρα: Επίθεση με πέτρες και μπογιές στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στο κτήριο και πρόλαβαν να αποχωρήσουν πριν την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Άγνωστοι επιτέθηκαν με μπογιές και πέτρες, στο κτήριο που στεγάζει τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tempo24, άγνωστοι έφθασαν τη νύχτα στα γραφεία της, που βρίσκεται απέναντί από την είσοδο του ΤΕΙ, στο Κουκούλι και πέταξαν πέτρας και μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Από την επίθεση έσπασαν μόνο μερικά τζάμια, ενώ οι άγνωστοι φρόντισαν να εξαφανιστούν πριν η αστυνομία φθάσει στο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Νοσηλευτές πλένουν με λάστιχο ασθενή σε πυλωτή

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη – Αλικανιώτης: Δεν θέλω να με λένε ήρωα, το αυτονόητο έκανα