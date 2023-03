Ηράκλειο

Ηράκλειο: Απειλούσε ότι θα σκοτώσει την εν διαστάσει γυναίκα του στη μέση του δρόμου

Η 35χρονη γυναίκα φοβισμένη από το κυνηγητό ειδοποίησε την Αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή και συνέλαβε τον 32χρονο δράστη.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στους δρόμους του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή των ΤΕΙ όπου πλέον βρίσκεται το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Όπως κατήγγειλε μια γυναίκα ηλικίας 35 χρονών, αφού προηγήθηκε ένταση με τον 32χρονο εν διαστάσει σύζυγο της, εκείνος την ακολούθησε και στην μέση του δρόμου απειλούσε πως θα την σκοτώσει με αποτέλεσμα εκείνη να καλέσει την Αστυνομία και να φτάσει στο σημείο συλλαμβάνοντας τον.

