Τραγωδία στα Τέμπη: Αβάσταχος πόνος στην κηδεία της 50χρονης Μαίρης (εικόνες)

"Βουβός" πόνος στο τελευταίο "αντίο" της Μαίρης Μουρτζάκη. Τραγική φιγούρα η μητέρα της.

Πλήθος κόσμου "αποχαιρέτησε" την 50χρονη Μαίρη Μουρτζάκη στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου, η οποία είναι ένα από τα 57 θύματα της μοιραία σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη.

Η Μαίρη Μουρτζάκη δούλευε στο κυλικείου του τρένου που συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις εμφανίστηκε το φέρετρο όπου βρίσκεται μέσα η σορός της 50χρονης Μαίρης οι συγγενείς της λύγισαν ενώ τα ουρλιαχτά τους έσπασαν την σιωπή που επικρατούσε μέχρι τότε. Τραγική φιγούρα η μητέρα της που επαναλάμβανε «παιδάκι μου, παιδάκι μου».

Στην κηδεία της αδικοχαμένης Μαίρης, βρέθηκαν αρκετοί άνθρωποι που δεν την γνώριζαν προσωπικά για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη τους αλλά και σε όλα τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται πως από την πρώτη στιγμή η 50χρονη είχε δηλωθεί αγνοούμενη ενώ το περασμένο Σάββατο ταυτοποιήθηκε μέσω dna που είχαν δώσει οι συγγενείς της. Στη συνέχεια, η σορός της αδικοχαμένης γυναίκας μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο για να τελεστεί η κηδεία της.

