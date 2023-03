Πέλλα

Πέλλα: Έκλεψαν τα χρήματα για τις εκδρομές των μαθητών

Τα χρήματα φυλάσσονταν στο χρηματοκιβώτιο που βρίσκεται στο γραφείο του λυκειάρχη.

Χρήματα που προορίζονταν για σχολικές εκδρομές μαθητών λυκείου της Πέλλας, έκλεψαν άγνωστοι την περασμένη εβδομάδα από το γραφείο του λυκειάρχη, όπου φυλάσσονταν 14.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο.

Όπως έγινε γνωστό, η κλοπή έγινε στο Γενικό Λύκειο της Σκύδρας και διαπιστώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο διευθυντής του σχολείου βρήκε παραβιασμένο το χρηματοκιβώτιο, με κενό το περιεχόμενό του. Καταγγέλθηκε άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας και έκτοτε διεξάγονται έρευνες.

Προκειμένου να μην «χαθούν» οι εκδρομές των μαθητών (πρόκειται για τις δύο πρώτες τάξεις του λυκείου με προορισμούς εγχώριους), ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου καλεί δημόσια οποιονδήποτε επιθυμεί να συνεισφέρει οικονομικά, να καταβάλει χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του αρμόδιου πρακτορείου ταξιδιών.

